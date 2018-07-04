Наставник англичан прокомментировал выход команды в 1/4 финала ЧМ-2018
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в России, передает «Советский спорт».
«Я очень горжусь тем, как сыграла моя команда. Я думаю, мы контролировали игру все 90 минут. Особенно впечатлили молодые игроки. Мы проявили большое упорство», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.
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Сборная Англии переиграла Колумбию в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала мундиаля.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Гарри Кейн признан лучшим игроком матча Колумбия — Англия.