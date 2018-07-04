Посол Сербии в России оценил уровень ЧМ-2018

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Посол Сербии в России Славенко Терзич оценил уровень чемпионата мира по футболу, передает НСН.

«Мне кажется интересным, что некоторые команды, которые были фаворитами, например, Германия, уже выбыли. А «темные лошадки», наоборот, проявляют себя с лучшей стороны. Это говорит о глубоких изменениях в сфере спорта. Благодаря этому турнир получается очень интересным,» — заявил Терзич.

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Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее посол Сербии Терзич поздравил Россию с успешным проведением ЧМ-2018.