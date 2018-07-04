Посол Сербии Терзич поздравил Россию с успешным проведением ЧМ-2018

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Сербский посол Славенко Терзич поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу, передает НСН.

«Можем уже сейчас поздравить Россию с великолепной организацией турнира, я очень рад, что до сих пор все прошло без каких-либо инцидентов и проблем. Надеюсь, что до конца чемпионата все будет так же», — заявил Славенко.

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Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сербский посол сказал, что Россия играет в футбол лучше хорватов.