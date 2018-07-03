Сборная Англии обыграла Колумбию по пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

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Сборная Англии одержала победу над командой Колумбии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче открыл английский форвард Гарри Кейн, который реализовал пенальти в начале второго тайма. В конце основного времени колумбийский защитник Йерри Мина забил ответный мяч.

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Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти английская команда одержала победу со счетом 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2018. 1/8 финала

Англия — Колумбия — 1:1 (4:3 по пенальти)

Голы: 1:0 – Кейн, 57 (пенальти), 1:1 — Мина, 90+3

Ранее сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, где встретится с Англией.