Сборная Исландии по футболу осталась довольна своей базой в Геленджике
Футболисты и тренерский штаб сборной Исландии поделились впечатлениями от своей тренировочной базы в Геленджике, сообщает ТАСС.
«Мы действительно наслаждались нашим пребыванием здесь во время проведения чемпионата мира по футболу.
Россия навсегда останется в наших сердцах, благодарим! Мы надеемся вновь к вам вернуться» — написали исландцы в своем обращении.
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