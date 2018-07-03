Сборная Исландии по футболу осталась довольна своей базой в Геленджике

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Футболисты и тренерский штаб сборной Исландии поделились впечатлениями от своей тренировочной базы в Геленджике, сообщает ТАСС.

«Мы действительно наслаждались нашим пребыванием здесь во время проведения чемпионата мира по футболу.

Россия навсегда останется в наших сердцах, благодарим! Мы надеемся вновь к вам вернуться» — написали исландцы в своем обращении.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Японии после поражения в матче со сборной Бельгии прибралась в раздевалке и оставила записку на русском языке, написав «Спасибо».