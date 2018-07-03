Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

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Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Крайний полузащитник шведской команды Эмиль Форсберг оформил единственный гол в матче на 66-й минуте.

Таким образом, сборная Швеции встретится в четвертьфинале мирового первенства с победителем встречи Англия — Колумбия.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Чемпионат мира — 2018. 1/8 финала

Швеция — Швейцария — 1:0

Голы: 1:0 – Форсберг, 66

Ранее болельщики из Швеции и Финляндии устроили совместное шествие к стадиону «Санкт-Петербург» в поддержку сборной Швеции перед матчем с командой Швейцарии на чемпионате мира — 2018.