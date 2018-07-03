Шведские болельщики устроили шествие к стадиону «Санкт-Петербург»‍

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Болельщики из Швеции и Финляндии устроили совместное шествие к стадиону «Санкт-Петербург» в поддержку сборной Швеции перед матчем с командой Швейцарии на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что тысячи шведских и финских болельщиков прошли более километра к стадиону, распевая песни в поддержку сборной.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее шведское посольство в США сделало картинку-подсказку для тех, кто путает Швецию и Швейцарию.