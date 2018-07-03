Глава Крыма призвал чиновников смотреть матч Россия — Хорватия

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Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к министрам региона с призывом смотреть матч четвертьфинала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии. Об этом сообщает ТАСС.

«Все в субботу болеем за сборную России, коллеги. В обязательном порядке, всех проверим, кто на местах должен быть», — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее украинский писатель и художник Валерий Загребельный, более известный как Адольфик Гари, пообещал сброситься с моста в случае победы сборной России над Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.