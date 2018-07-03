Украинский художник прыгнет в Днепр в случае победы России над Хорватией

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Украинский писатель и художник Валерий Загребельный, более известный как Адольфик Гари, пообещал сброситься с моста в случае победы сборной России над Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, передает «Украина.ру».

«Я сейчас думаю над тем, что я могу сделать в случае выигрыша России у Хорватии. Думаю, что будет что-то очень сильное. Скорее всего, я в Киеве спрыгну с моста Патона в Днепр», — заявил писатель.

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До этого Адольфик Гари обещал также пробежаться голым по Крещатику и прибить мошонку к покрытию на площади, однако ни одно из обещаний так и не выполнил.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

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