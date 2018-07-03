СМИ: Кике Санчес Флорес станет главным тренером сборной Испании
Бывший наставник каталонского «Эспаньола» Кике Санчес Флорес станет главным тренером сборной Испании, сообщает «Советский спорт».
По информации Sport.es, Королевская федерация футбола Испании выходила на Флореса после увольнения Хулена Лопетеги за два дня до чемпионата мира по футболу.
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Национальная команда Испании уступила России в матче 1/8 финала мундиаля.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Дмитрий Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании.