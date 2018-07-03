Дзюба призвал болельщиков верить в сборную России
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».
Видеообращение форварда опубликовал «Зенит» в своем твиттер-аккаунте.
«Всем привет, всем здравствуйте! Спасибо огромное вам за поздравления, за комментарии, за поддержку. Очень приятно. Извините, чисто физически не могу ответить всем. Поэтому огромная благодарность, верьте в нас и болейте! Спасибо», — написал Дзюба.
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Россияне в четвертьфинале турнира сыграют с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля.
Ранее сообщалось, что Дзюба на тренировке отразил пенальти ногой в стиле Игоря Акинфеева.