Легенда сборной Англии назвал ЧМ-2018 лучшим турниром в своей жизни

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Гари Невилл оказался в восторге от чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Об этом англичанин написал в своем официальном твиттере.

«Этот турнир — лучшее, что я когда-либо видел. Россия действительно оказалась на высоте. Приезжайте и наслаждайтесь этим, если можете!» — гласит сообщение Невилла.

Реклама

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее президент Федерации футбола Франции похвалил ЧМ в России.

This tournament is the best I've ever seen. This country has risen to the occasion!! Come and enjoy it if you can ⚽️