Петер Шмейхель прокомментировал результат матча ЧМ-2018 Хорватия — Дания

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Чемпион Европы по футболу в составе сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал результат игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России Хорватия — Дания, передает RT.

«Хорватия победила Данию. Наша сборная не забила три пенальти. Наверное, для меня это самое большое разочарование мундиаля. Хорватия играла не так хорошо, как на групповом этапе. Думаю, мы все увидели, на каком подъеме сейчас находятся хозяева мундиаля. В четвертьфинале нас ждет увлекательное противостояние», — заявил Шмейхель.

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