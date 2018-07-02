Глава немецкой полиции высоко оценил уровень безопасности во время ЧМ-2018
Глава федеральной полиции Германии Дитер Романн высоко оценил уровень безопасности во время чемпионата мира по футболу в России, передает RT.
«Мы имеем полные связи с приграничными ведомствами, и еще в период проведения Кубка конфедераций у нас было налажено хорошее сотрудничество с коллегами из России. Могу сказать, что организация и безопасность на чемпионате мира в России находятся на очень высоком уровне. Хорошая качественная работа спецслужб заключается в том, что она незаметна», — сказал Романн.
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Мундиаль проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Эден Азар был признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия — Япония.