Бывший вратарь сборной Дании Шмейхель оценил игру Неймара на ЧМ-2018
Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель оценил игру бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара на чемпионате мира по футболу в России, передает RT.
«В сборной Бразилии на плечи Неймара возложена слишком большая ответственность. При этом можно смело сказать, что на чемпионате мира в России он играет не лучшим образом. Мне кажется, лучшим игроком пентакампеонов на мундиале является Филиппе Коутиньо», — заявил Шмейхель.
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Бразилия обыграла Мексику со счетом 2:0. На счету Неймара гол и результативная передача.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Неймар стал лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Бразилией и Мексикой.