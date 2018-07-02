Известный футбольный менеджер отметил игру Акинфеева в матче 1/8 финала ЧМ-2018

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Известный футбольный менеджер Рохус Шох в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил игру голкипера сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании.

«Знаете, больше всего я радуюсь за Акинфеева. Сколько же на него ваши коллеги и болельщики грязи вылили! Я хорошо знаю этого парня с 16 лет, мы в ЦСКА вместе работали. Это профессионал высочайшего уровня. Бесспорный номер один в нашей стране. А ошибки… Ошибался даже сам Лев Яшин. В 1962 году его чуть не сгноили на родине, а потом он получил Золотой мяч. Сегодня принес праздник всей стране», — заявил Шох.

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Акинфеев был признан лучшим игроком встречи против Испании.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Артем Дзюба на тренировке отразил пенальти ногой в стиле Акинфеева.