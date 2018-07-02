Неймар открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики

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Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар открыл счет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Мексики, сообщает «Советский спорт».

На 51-й минуте после прекрасного прострела полузащитника лондонского «Челси» Виллиана Неймар отправил мяч в пустые ворота.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее были объявлены стартовые составы Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала ЧМ-2018.