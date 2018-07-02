У защитника сборной России Жиркова подозрение на травму

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У защитника сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Юрия Жиркова подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени, сообщает «РИА Новости».

«У него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня Жирков пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будут определены дальнейшая тактика и сроки лечения», — написано в официальном твиттере национальной команды.

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Жирков был заменен после первого тайма матча 1/8 финала домашнего чемпионата мира против команды Испании.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Жирков рассказал о своем самочувствии после матча с Испанией на ЧМ-2018.