Бывший наставник «Ростова» прокомментировал матч 1/8 финала ЧМ-2018 Россия — Испания

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Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией, передает Sport24.

«Эмоции после такой грандиозной победы сборной России? Счастье! Молодцы просто! Мы счастливы все! Победим ли хорватов? И хорватов обыграем, и бразильцев тоже обыграем. Кого еще? Кто там еще?! Кто попадется… Россия — чемпион, все!» — заявил Гамула.

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Специалист отметил, что подопечные Станислава Черчесова выполнили свои цели.

«Если серьезно, то давайте жить сегодняшним днем. Обыграем хорватов — будем дальше радоваться, не обыграем — и так молодцы», — добавил Гамула.

Россия обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти и впервые в истории сыграет в четвертьфинале мундиаля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.