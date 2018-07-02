В Госдуме расстроились из-за отсутствия выходного после победы России
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев рассказал о необходимости выходного дня после победы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
«Мы понимаем, что сегодня многие наши болельщики пришли на работу с тяжелой головой, что тут скрывать.
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Вчера вся страна отмечала, ликовала и отдыхала. Это нормальная традиция во всем мире.
К сожалению, нас не слышат. Может быть, нам удастся каким-то образом что-то еще придумать, но выходного не будет», — цитирует Лебедева Sport24.
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею о введении выходного дня после каждой победы сборной России на чемпионате мира — 2018.