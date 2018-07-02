В Госдуме расстроились из-за отсутствия выходного после победы России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/43/11823043/SIZ_6580-2-pic905-895x505-17812.jpg">

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев рассказал о необходимости выходного дня после победы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

«Мы понимаем, что сегодня многие наши болельщики пришли на работу с тяжелой головой, что тут скрывать.

Реклама

Вчера вся страна отмечала, ликовала и отдыхала. Это нормальная традиция во всем мире.

К сожалению, нас не слышат. Может быть, нам удастся каким-то образом что-то еще придумать, но выходного не будет», — цитирует Лебедева Sport24.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею о введении выходного дня после каждой победы сборной России на чемпионате мира — 2018.