Ветеран ЦСКА предрек победу сборной России в матче с хорватами на ЧМ-2018

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Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев рассказал о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии на чемпионате мира — 2018, передает НСН.

«Если смогут навязать свою игру, смогут победить. Я верю, что мы выйдем в полуфинал, еще есть пять дней, ребята отдохнут, восстановятся. Все будет хорошо», — сказал Пономарев.

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Ранее полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал о предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой России.