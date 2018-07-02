Ветеран ЦСКА предрек победу сборной России в матче с хорватами на ЧМ-2018
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев рассказал о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии на чемпионате мира — 2018, передает НСН.
«Если смогут навязать свою игру, смогут победить. Я верю, что мы выйдем в полуфинал, еще есть пять дней, ребята отдохнут, восстановятся. Все будет хорошо», — сказал Пономарев.
Реклама
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.
Ранее полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал о предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой России.