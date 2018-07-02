Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам пришел на заседание в форме болельщика

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Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пришел на заседание в форме сборной России по футболу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Если мы выиграем, я приду в таком виде на комитет», — сказал Макаров накануне матча между сборными России и Испании.

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«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею о введении выходного дня после каждой победы сборной России на чемпионате мира — 2018.