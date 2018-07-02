Кадыров поделился эмоциями от победы сборной России над командой Испании

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

«Мы верили и верим в своих ребят! Россия в 1/4 финала! Поздравляю с триумфом главного болельщика футбольной сборной России, президента России Владимира Путина, главного тренера Станислава Черчесова, всех игроков! Особой похвалы заслуживает Игорь Акинфеев! Россия, вперед!», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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Ранее капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018.