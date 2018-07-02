Космонавты МКС поздравили сборную России с выходом в 1/4 финала ЧМ-2018

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Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили сборную России с победой в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Испании, сообщает »Советский спорт».

«Ура! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!» — написал Артемьев в твиттере.

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Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее российский певец и композитор Юрий Лоза назвал главный сюрприз чемпионата мира 2018 года.