Черчесов: сборная России еще не осознала произошедшего

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился эмоциями после победы над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.

В матче 1/8 финала домашнего мундиаля подопечные Станислава Черчесова в столичных «Лужниках» обыграли команду Испании. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были россияне.

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«Эмоции положительные. Сложная игра закончилась, еще не осознали до конца произошедшее. Теперь будем ждать соперника по четвертьфиналу, готовиться, «раненых» подбирать», — заявил Черчесов.

По словам наставника команды, в сборной ожидали тяжелую игру против испанцев.

«Мы уже играли против сборной Испании, мы знали, что нас ждет, мы знали, как надо против них играть. Наша задача была вывести команду на такой уровень, чтобы сделать необходимое для победы. Какие-то вещи не удались, особенно когда в конце силенок уже не хватало», — заключил он.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Испании считает несправедливым поражение от России.