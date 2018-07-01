Путин поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин выразил поздравления национальной сборной по футболу в связи с выходом в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, передает «РИА Новости».
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших. Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Станислава Черчесова наши ребята уже сделали невозможное — вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты. Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит», — передал Песков слова президента.
Российский лидер пожелал удачи команде в следующей игре.
«Путин сказал, что главное в спорте — это результат, и этот результат — победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре», — отметил представитель Кремля.
В матче 1/8 финала домашнего мундиаля подопечные Станислава Черчесова в столичных «Лужниках» обыграли команду Испании. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были россияне.
Также Песков отметил, что присутствовать на игре лично президент не смог из-за напряженного графика.
«Но график не смог воспрепятствовать тому, чтобы глава государства радовался победе вместе со всей страной», — заключил он.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послематчевых событий.
Ранее король Испании поздравил Путина с победой сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018.