Экс-президент РФС призвал поставить Акинфееву памятник

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что победа сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 стала неожиданностью, передает Sport24.

«Не очень рассчитывал на такое развитие событий. Было опасение, что испанцы смогут реализовать свой опыт, потенциал. Но наши тренеры потрясающе выстроили игру, великолепно команду подготовили тактически и не дали ничего особенного сделать испанцам. Это праздник, который мы ждали с 2008 года», — сказал он.

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Также Колосков отметил игру голкипера Игоря Акинфеева, который был признан лучшим игроком матча.

«Сегодня ехал на матч с детьми и обсуждали то, что решающую роль сыграют вратари. Так оно и оказалось. Акинфееву если памятник не ставить, то стихи посвятить можно», — заключил функционер.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.