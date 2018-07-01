Захарова посетовала на отсутствие флага после победы сборной России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 над Испанией, сообщает «Советский спорт».

«Такой день, а флага дома нет!» — написала Захарова в своем твиттере.

Команда России по пенальти обыграла сборную Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.

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«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее Павел Колобков назвал незабываемой победу сборной России над Испанией.