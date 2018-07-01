Захарова посетовала на отсутствие флага после победы сборной России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 над Испанией, сообщает «Советский спорт».
«Такой день, а флага дома нет!» — написала Захарова в своем твиттере.
Команда России по пенальти обыграла сборную Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.
Реклама
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее Павел Колобков назвал незабываемой победу сборной России над Испанией.