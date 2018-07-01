Колобков назвал незабываемой победу сборной России над Испанией

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Министр спорта России Павел Колобков поделился эмоциями после победы сборной России по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 над командой Испании. Его слова передает пресс-служба ведомства.

«Это — незабываемый матч! Игра была сложной, такой накал страстей, особенно в добавочное время, но мы верили в нашу команду! И ребята оправдали наши надежды — заслуженно выиграли по пенальти!

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Спасибо команде за этот исторический праздник! Этот день уже вошел в историю российского футбола!» — заявил министр.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча Испания — Россия.