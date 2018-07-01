Месси в одиночестве покинул базу сборной Аргентины на ЧМ-2018
Сборная Аргентины по футболу покидает Россию в связи с прекращением выступлений на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Накануне «альбиселесте» проиграла команде Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2018 (3:4).
Как утверждает L'Equipe, капитан аргентинцев Лионель Месси покинул базу команды в Бронницах в одиночке. Отмечается, что и остальные игроки, выступающие в европейских клубах, отправятся домой самостоятельно.
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Оставшаяся же часть сборной со 2 на 3 июля вылетит в Буэнос-Айрес.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий игрового дня ЧМ-2018.
Ранее Диего Марадона назвал сборную Аргентины без Месси обычной командой.