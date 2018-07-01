Марадона назвал сборную Аргентины без Месси обычной командой

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы больше шли в кино, чем на матч. На кино заранее объявленной смерти.

Мы ее и увидели. Франция сдержала Лионеля Месси и переиграла в центре поля, не позволив ему пробраться к воротам. Без Месси мы всего лишь обычная команда», — приводит слова Марадоны Goal.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разорвала сотрудничество с Марадоной.