Поздняков верит в победу сборной России над Испанией в матче ЧМ-2018

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Испании на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

«Команда Испании — сложный соперник с выдающимися игроками.

Но в спорте возможно, проявив волю и характер, побеждать даже самых сильных соперников. Олимпийцы показывают это своим наглядный примером», — сказал Поздняков.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее полузащитник сборной Испании по футболу Давид Сильва рассказал о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой России.