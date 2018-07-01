Поздняков верит в победу сборной России над Испанией в матче ЧМ-2018
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Испании на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.
«Команда Испании — сложный соперник с выдающимися игроками.
Но в спорте возможно, проявив волю и характер, побеждать даже самых сильных соперников. Олимпийцы показывают это своим наглядный примером», — сказал Поздняков.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
Ранее полузащитник сборной Испании по футболу Давид Сильва рассказал о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой России.