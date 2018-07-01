Каррера: я бы гордился всеми игроками сборной России
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с большим количеством критики по отношению к сборной России перед началом чемпионата мира — 2018. Слова специалиста приводит RT.
«Россияне уже доказали, что критика в их адрес не всегда была обоснованной.
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К сожалению, находить изъяны всегда проще. Я бы гордился всеми игроками национальной команды, потому что они с достоинством сумели справиться с оказанным на них давлением», — сказал тренер.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
Ранее Каррера рассказал о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.