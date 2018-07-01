Каррера рассказал о шансах сборной России обыграть Испанию на ЧМ-2018
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.
«Думаю, у сборной России есть шансы победить испанцев в 1/8 финала.
Разумеется, для этого необходим правильный настрой, максимальные концентрация и отдача. Но все это у российских футболистов есть», — цитирует Карреру RT.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью «Газете.Ru» оценил шансы сборной России на победу в матче с командой Испании.