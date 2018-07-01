Гризманн: испанцам предстоит сложный матч против сборной России на ЧМ-2018
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Для испанцев это будет сложный матч, потому что они играют против россиян, которые выступают дома.
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Но они все-таки остаются испанцами и показывают, что улучшают свою игру по ходу турнира», — сказал Гризманн.
Также французский форвард пожелал удачи своим партнерам по мадридскому «Атлетико» удачи на испанском языке.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
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