Гризманн: испанцам предстоит сложный матч против сборной России на ЧМ-2018

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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Для испанцев это будет сложный матч, потому что они играют против россиян, которые выступают дома.

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Но они все-таки остаются испанцами и показывают, что улучшают свою игру по ходу турнира», — сказал Гризманн.

Также французский форвард пожелал удачи своим партнерам по мадридскому «Атлетико» удачи на испанском языке.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью «Газете.Ru» оценил шансы сборной России на победу в матче с командой Испании.