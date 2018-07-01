Эксперт: сборная России разорвет Испанию с Дзюбой и Смоловым

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Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» поделился прогнозом на предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между национальными командами России и Испании.

«Уверен, что Россия выиграет у Испании со счетом 2:1.

Главное — не дать сопернику владеть серединой поля, ведь иначе он сможет в излюбленной манере дожидаться бреши в обороне россиян, что всегда опасно.

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Кроме того, мы должны обязательно забить — и для этого, к счастью, у нас есть ресурсы в лице очень классного центрфорварда Дзюбы.

Если к нему в пару добавить моторного, способного опускаться чуть ниже Смолова, то есть дать Артему помощь — тогда Россия, думаю, разорвет Испанию», — сказал Кавазашвили.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее сочинский дельфин-оракул Ванда предсказала победу России в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании.