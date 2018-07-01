Футбольный болельщик научил кота кричать «гол»

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Болельщик научил кота кричать «гол» и сделал его знаменитость в социальных сетях, сообщает газета «Известия».

Хозяин кота, опубликовал в своем инстаграме видео, на котором питомец несколько раз повторяет за ним слово «гол». Запись собрала множество положительных оценок и восторженных комментариев.

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