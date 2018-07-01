Сборная Португалии обратилась к болельщикам после вылета с ЧМ-2018

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Сборная Португалии обратилась к болельщикам после своего вылета с чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы отдали все, что могли, до последней секунды, но пройти дальше оказалось невозможно.

Спасибо вам за невероятную поддержку на протяжении всего турнира.

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Мы являемся одной большой семьей и продолжим прикладывать все силы ради Португалии!» — говорится в сообщении команды в твиттере.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Уругвая.