Дельфин‐оракул Ванда предсказала победителя матча Россия — Испания
Сочинский дельфин-предсказатель Ванда предсказала победу России в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что Ванда принесла тренеру мячи с названием сборной России.
Во время Олимпийских игр — 2014 в Сочи Ванда с 90-процентной точностью предсказывала результаты хоккейных матчей.
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