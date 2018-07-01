Дельфин‐оракул Ванда предсказала победителя матча Россия — Испания‍

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Сочинский дельфин-предсказатель Ванда предсказала победу России в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Ванда принесла тренеру мячи с названием сборной России.

Во время Олимпийских игр — 2014 в Сочи Ванда с 90-процентной точностью предсказывала результаты хоккейных матчей.

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