Роналду: покидаем ЧМ-2018 с высоко поднятой головой
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Уругвая, сообщает ТАСС.
«Наша команда хотела победить, считаю, что мы играли лучше уругвайцев. Однако в футболе побеждает тот, кто забьет больше голов. Пускай результат нас разочаровал, мы покидаем турнир с высоко поднятой головой», — приводит слова Роналду Globo.
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Сборная Португалии проиграла команде Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и покинула турнир. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Роналду оценил организацию чемпионата мира 2018 года в России.