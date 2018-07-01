Роналду: покидаем ЧМ-2018 с высоко поднятой головой

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Уругвая, сообщает ТАСС.

«Наша команда хотела победить, считаю, что мы играли лучше уругвайцев. Однако в футболе побеждает тот, кто забьет больше голов. Пускай результат нас разочаровал, мы покидаем турнир с высоко поднятой головой», — приводит слова Роналду Globo.

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Сборная Португалии проиграла команде Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и покинула турнир. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Роналду оценил организацию чемпионата мира 2018 года в России.