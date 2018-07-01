Хамес может принять участие в матче с Англией
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес может принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».
Как передает официальный сайт команды, у футболиста был диагностирован небольшой отек мышцы ноги. Отмечается, что структурных повреждений нет.
Матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Колумбии пройдет 3 июля в Москве на стадионе «Лужники». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.