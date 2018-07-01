Боярский назвал идеальный результат матча Россия — Испания на ЧМ-2018

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Российский артист Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.

«Я думаю, что нам идеально сыграть вничью и выиграть по пенальти. Этот тот вариант, который возможен — додержаться до конца, не пропустить ни одного мячи. Я рассчитываю на Игоря Акинфеева и грамотную защиту. Конечно, нужно играть в нападающий футбол, но выиграть у испанцев невозможно.

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Поэтому только по пенальти. В связи с тем, что чемпионат мира не предсказуем, а предсказуем только наш проигрыш, и как вариант непредсказуемости может быть наш выигрыш», — цитирует Боярского НСН.

Матч 1/8 финала между сборными России и Испании пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 1 июля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что выдра-оракул Гарри из Сочи предсказала исход матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании.