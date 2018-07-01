В посольстве России высмеяли статью об отсутствии английских фанатов на ЧМ-2018

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Посольство России в Великобритании прокомментировало статью британской газете The Times о том, что матч 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии посетит слишком мало английских болельщиков, сообщает ФАН.

«Вот это поворот: The Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию», — написали сотрудники российского посольства в твиттере.

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Встреча между сборными Англии и Колумбии пройдет в Москве на стадионе «Спартак» 3 июля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что фестиваль болельщиков у главного здания МГУ закроют для фанатов 30 июня.