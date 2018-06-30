Выдра-оракул предсказала исход матча ЧМ-2018 между Россией и Испанией

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Выдра-оракул Гарри из Сочи предсказала исход матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании, сообщает Sport24.

Гарри входит в пятерку животных, наиболее точно предсказывающих результаты матчей мундиаля. Ранее выдра верно предсказала победы национальной команды России в играх с Саудовской Аравией и Египтом, а также точно указала на поражение в матче с Уругваем.

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В бассейн к Гарри бросили два мяча с изображением флагов России и Испании. Выдра вытащила на сушу мяч, обозначающий Испанию.

Таким образом, Гарри предсказала победу испанцев в матче с подопечными Станислава Черчесова.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее выдра Гарри в Сочи предсказала победу Португалии над Испанией на ЧМ-2018.