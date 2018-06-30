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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала футбольные ассоциации Марокко, Мексики и Сербии, сообщает ТАСС.

Марокканская футбольная ассоциация была оштрафована на 65 тыс. швейцарских франков за выход на поле представителей техперсонала после матча с Испанией, а также за бросание предметов фанатами.

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Мексиканцы были наказаны на сумму 15 тыс. швейцарских франков за брошенные фанатами предметы на поле.

Сербы были оштрафованы на 20 тыс. швейцарских франков за политический баннер на матче группового этапа мундиаля против Бразилии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) за дискриминационный баннер на матче Уругвай — Россия.