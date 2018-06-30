Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Уругваем и Португалией посетили 44287 зрителей
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России между Уругваем и Португалией посетили 44287 зрителей, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Вместимость «Казань Арены» — 45379 человек. Таким образом, стадион забит практически под завязку.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее дубль Кавани вывел Уругвай вперед в матче 1/8 финала ЧМ-2018.