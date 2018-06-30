Дешам прокомментировал игру Мбаппе в матче 1/8 финала ЧМ-2018
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего парижского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Аргентины, передает «Советский спорт».
«Людям нравится сравнивать разных игроков, особенно играющих в нападении. Роналдо очень быстрый, но Мбаппе быстрее. Он способен выполнять огромный объем работы, но, мне кажется, глупо сравнивать чемпиона мира с юным и подающим надежды талантом. Я счастлив, что у меня есть такой подопечный», — заявил Дешам на пресс-конференции.
Франция обыграла Аргентину со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира. Мбаппе оформил дубль и заработал пенальти.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Мбаппе стал вторым самым молодым автором дубля на ЧМ после Пеле.