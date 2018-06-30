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Потерянный багаж сборной Уругвая доставили в Сочи из Нижнего Новгорода, сообщает «РИА Новости».

Ранее появилась информация о том, что пять чемоданов с личными вещами уругвайских игроков были потеряны по дороге из Нижнего Новгорода в Сочи. Позже выяснилось, что багаж остался в камерах хранения.

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Однако пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» опровергла информацию о потере багажа.

«Изначально было известно, что в чартер сборной Уругвая частично не поместится багаж, принадлежащий сопровождающим лицам. Поэтому вчера перед отправлением команды из аэропорта Стригино на матч 1/8 финала в Сочи менеджеры сборной обратились к представителям аэропорта с просьбой отправить несколько единиц багажа одним из следующих рейсов», — сказали в оргкомитете.

Уругвай сыграет с Португалией 30 июня на стадионе «Фишт».

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее стали известны стартовые составы Уругвая и Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2018.