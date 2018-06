Мбаппе стал вторым самым молодым автором дубля на ЧМ после Пеле

Нападающий сборной Франции и парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал вторым молодым автором дубля на чемпионатах мира после легендарного бразильского форварда Пеле, сообщает «Советский спорт».

Мбаппе стал автором двух мячей в матче 1/8 финала чемпионата мира в России против Аргентины в возрасте 19 лет и 6 месяцев. Пеле оформил дубль в финале мундиаля 1958 года против Швеции в возрасте 17 лет и 8 месяцев.

Ранее Мбаппе стал лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция — Аргентина.

