Мбаппе стал лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция — Аргентина
Французский форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Аргентины, сообщает «Советский спорт».
Мбаппе оформил дубль и заработал пенальти, который уверенно реализовал нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Таким образом, 19-летний футболист поучаствовал в трех забитых мячах своей команды.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Франция выбила Аргентину и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #FRAARG is @KMbappe! pic.twitter.com/qukbCOeYk6— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 30 июня 2018 г.